Latvijā mācības klātienē nav notikušas ievērojami ilgāk nekā vidēji Eiropā

Viņa ir viena no tiem gandrīz simt tūkstoš bērniem kuriem kopš oktobra vidus skola klātienē nav notikusi. 7.-12.klašu grupā visā Latvijā mācās 96 762 skolēni. Daļai no viņiem no šīs nedēļas būs iespēja skolu apmeklēs daļējā klātienē. Bet lielākajās Latvijas pilsētās, izņemot 12.klases, šajā mācību gadā tādas iespējas, visticamāk, arī nebūs.