Liels cukura patēriņš, bet ēd diētiski? Vainīgas asās mērcītes?

Piemēram, ja ir ieradums lietot saldos jogurtus – apskatieties to sastāvu! Tajos uz 100 gramiem var būt pat trīs tējkarotes cukura! Tas attiecas arī uz pikantajām mērcēm – dažās no tām 100 gramos produkta var būt pat 50 gramu cukura!

Katram cilvēkam kāre pēc saldumiem ir individuāla. Ja pieņem, ka pirmā garša mums ir salda – tā ir patīkama, sniedz mierinājumu, baudu – mēs to sajūtam un vēlamies gūt no šiem saldajiem produktiem arī ikdienā, saka uztura speciāliste. Šo sajūtu vēl pastiprina mazotnē mūsu vecāki, vecvecāki, pasniedzot kārumus, saldumus kā balvu vai kā mierinājumu, kad bērns nokritis un sasities, kā arī daudzi citi iemesli. Izaugot mēs ar saldo garšu mierinām sevi brīžos, kad jūtamies nomākti, dusmīgi vai lepni par sevi, laimīgi. Ja mākam izbaudīt saldumu – lieliski! Apēdam nedaudz un ar baudu! Taču nereti ir grūti pamanīt, kurā brīdī ieradums katru dienu vienā laikā apēst kūkas gabaliņu pāraug atkarībā. Tad, ja no ierastā kūkas gabala kādu dienu ir grūti atteikties un atteikšanās no kāruma sabojā garastāvokli – tad tā jau ir atkarība.