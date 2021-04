Šteinbuka: Atbalsta pasākumi aizvien vairāk izskatās politiski, nevis ekonomiski pamatoti

Tajā norādīts, ka valsts atbalsta pasākumu fiskālā ietekme uz 2020.gada vispārējo valsts budžeta bilanci ir 1,1 miljards eiro jeb 3,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Vienlaikus eksperti atzīst, ka prognozētā atbalsta pasākumu ietekme uz 2021.gada budžeta bilanci patlaban ir aplēsta 1,8 miljardu eiro apmērā jeb 6,2% no IKP.

FDP norāda, ka vienlaikus ar lielo budžeta deficītu 2021.gadam prognozēta relatīvi zema IKP izaugsme tikai 3% apmērā. Fiskālā stimula efekts, kas sekmēs straujāku izaugsmi, paredzams no 2022.gada.

Prognozēts, ka 2021.gadā valsts parāds sasniegs 49% no IKP, 2022.gadā - 50% no IKP, savukārt 2023.gadā ir prognozēta parāda samazināšanās līdz 49% no IKP, kas simbolizē pakāpenisku atgriešanos pie ilgtspējīgas fiskālās politikas.