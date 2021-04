Misāne: viss, kas notiek cietumā, ir nekas, salīdzinot ar to, ka tev noņem mīļotos...

Es teicu – es šuju taurentiņu spilvenu savai meitai piecu gadu jubilejā. Bet viņi teica – tevi rīt vai parīt paņems. Es teicu – nē, es viņai pati to atdošu.”

Trešdienas vakarā viesojoties kanāla 360TV raidījumā “Pasaki to skaļi”, tā stāsta Kristīne Misāne – sieviete, kuras liktenim, cīņai par tiesībām būt kopā ar bērniem, par tiesībām uz godīgu tiesu un brīvību pavisam nesen sekoja visa Latvija un arī ļaudis ārpus mūsu valsts robežām. “Tas viss, kas notiek cietumā, ir nekas, salīdzinot ar to, ko tev nodara, ja noņem mīļotos,” - tā Kristīne.

Raidījuma studijā Kristīne saņems sirsnīgus un aizkustinošus pateicības vārdus no Kristīnes Virsnītes, kura apbrīno sievieti par apņēmību, ar kādu viņa ir cīnījusies par saviem bērniem. Arī Kristīne ir bijusi Āfrikā un ir divu bērnu mamma, viņa pilnībā saprot un atbalsta sievietes iestāšanos par tiesībām būt kopā ar saviem bērniem drošā vidē. “Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas ļoti iestājās par tevi. Jo es saprotu, ka ar jebkuru no mums, jebkurā dzīves situācijā kaut kas var atgadīties.