"Spice" un "Rīga Plaza" nomnieki sākuši tirgoties pie tirdzniecības centriem

Pretim "Spices" C ieejai āra tirdzniecība tiks rīkota no 16. līdz 18.aprīlim. Āra tirdzniecības zonā šajā nedēļas nogalē klātienē būs iespēja iegādāties preces no "Sportland", "Adidas", "Nike", "Skechers" un "Douglas". Plānotais āra veikalu darba laiks ir no plkst.10 līdz plkst.21, taču tas var atšķirties starp tirgotājiem.