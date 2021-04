Vienīgās vietējās TV ziņas krievu valodā aiziet. Kas nāks vietā?

7.aprīlī, apspriežot LTV7 ziņu aiziešanu no TV uz multimediju platformu, attiecīgajā Saeimas komisijā izskanēja informācija, ka jaunajai LTV/LSM multimediju platformai (Latvijas Radio 4 tai nepievienošoties) jākļūst par krievvalodīgo izvēli numur viens. Taču Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Ivars Āboliņš atklāja, "ka ir vismaz trīs privāti spēlētāji, kas vēlas par saviem līdzekļiem veidot saturu mazākumtautību valodās runājošajiem iedzīvotājiem", atsakoties tos nosaukt. Re:Baltica noskaidroja, kas tie ir – un kāpēc patiesībai neatbilst apgalvojums, ka tie saturu krieviski grib ražot par savu naudu.

Viens no trim, kas grib veidot vietējas ziņas krievu valodā, ir TV3 Group. Uzņēmuma vadītājs Baltijā Mindaugs Rakausks sarunā ar Re:Baltica atklāja, ka tiek plānots jauns ziņu raidījums kanālā 3+.

"Pašlaik mūsu statuss ir – mēs vēlētos veidot ziņas krievu valodā un mēs vēlētos to darīt 3+, kas ir krievu valodas kanāls. Bet mēs vēlētos to darīt TV3 stilā. TV3 stils nozīmē, ka mēs vēlētos, lai mums būtu kārtīgas ziņas, līdzīgas TV3 ziņām," saka Rakausks. Eksperimenti ar ziņām 3+ kanālā jau ir bijuši, viņš saka. Piemēram, pērn kanāla vajadzībām tulkoja un desmit minūšu pārraidēs rādīja TV3 ziņu saturu. Uzņēmuma analīze gan liecina, ka skatītājiem šāds formāts nepatika, tāpēc, "ja ražot ziņas krievu valodā, tad darīt to kārtīgi".