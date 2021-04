Dedzīgs un rotaļīgs. Kas ir memfisas stils?

Memfisas dizains ietekmēja populāro kultūru, iedvesmojot populārus televīzijas raidījumus, piemēram, “Pee-wee's Playhouse” un “Saved By the Bell”. Slavenā 1980. gadu dizaina fanu vidū bija leģendārais modes dizainers Karls Lāgerfelds un mūziķis Deivids Bovijs.

Taču Memfisas dizains nekad nebija spējīgs iekarot visu sirdis – tas vai nu patika, vai nepatika, un tāpēc šī kustība apsīka jau pirms desmitgades beigām. Sotass pats aizgāja no kolektīva 1985. gadā, un daži no citiem tā vadošajiem dizaineriem turpināja individuālās karjeras, līdz 1988. gadā kolektīvs izjuka pilnībā. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados zīmolu iegādājās Alberto Bianči Albriči, kurš turpina ražot dizaineru oriģinālos 80. gadu dizainus.

Kādēļ šo Itālijā dzimušo dizaina kustību sauc par Memfisas dizainu? Tās nosaukums ir atsauce uz Boba Dilana dziesmu “Stuck Inside of Mobile with Memphis Blues Again” no 1966. gada albuma “Blonde on Blonde”, kas spēlēja uz riņķi naktī, kad “Memphis Design” kolektīvs sarīkoja pirmo oficiālo tikšanos Sotasa viesistabā.