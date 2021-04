ZVA vadītājs Henkuzens iesaka pārbaudes rosināt arī par "Moderna" iepirkumu

Viens no pirmajiem Daniela Pavļuta darbiem veselības ministra amatā bija dienesta pārbaudes ierosināšana par "Pfizer/BioNTech" vakcīnu iepirkumu. Pārbaude fokusējās uz novembra notikumiem, kad no 800 tūkstošiem devu Latvija izvēlējās pasūtīt tikai 97 tūkstošus. Par caurspīdīga un skaidra procesa neesamību sodīja Veselības ministrijas valsts sekretāri Dainu Mūrmani-Umbraško.

Pārbaude nesniedza atbildes par to, kādēļ decembrī Latvija palaida garām iespēju pasūtīt vēl 400 tūkstošus šīs vakcīnas . Žurnālisti no "Re:Baltica" izpētīja slēgto valdības sēžu ierakstus un secināja, ka Ministru kabinets par patieso piedāvājuma apmēru nemaz nebija informēts. Ierēdnis, kas todien valdībā uzstājās, bija Zāļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkuzens. Pavļuts pret viņu pagājušajā nedēļā ierosināja disciplinārlietu.

Henkuzens: "Ziņojumā par vakcinācijas stratēģiju, kas ir gājis uz Ministru Kabinetu 2. decembrī, skaidri pateikts, ka Nacionālais veselības dienests koordinē un vada iepirkumus Covid-19 vakcīnu veikšanai. Un Nacionālais veselības dienests arī pārstāv Latviju Eiropas Komisijas iepirkumu komitejā. Un savukārt viņiem tad ir šis skaidrais deleģējums gan koordinēt iepirkumu, gan veikt pasūtījumus no ražotāja uz konkrētu vakcīnu devu skaitu."

NP: "Minējāt, ka atbildīgie mēģina to atbildību futbolēt viens no otra prom, vai redzat, ka arī bijusī ministre to mēģina darīt?"