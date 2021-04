Elizabete II savu 95. dzimšanas dienu neatzīmēs. Vai viņa atteiksies no troņa?

Dzimšanas dienā atteikties no troņa?

Daudzkārt tika arī apspriesta Lielbritānijas monarhijas nākotne, kad rodas jautājumi par karalienes Elizabetes II iespējamo "atteikšanos" no troņa. Karaliene valda jau 69 gadus, kas ir rekordskaitlis Lielbritānijas monarhu vēsturē. Sarunā ar "True Royalty TV The Royal Beat" eksperts Roberts Jobsons sacīja: "Es joprojām esmu pārliecināts, ka tad, kad karalienei apritēs 95 gadi, viņa atkāpsies no karalisko pienākumu pildīšanas."