Ļaut nopelnīt arī vieninieku. Kļūdīties! Mamma par attālināto mācību pieredzi

Manam bērnam 1. klasē mācības notiek attālināti, it kā varētu tagad mēģināt to ieviest. Tas nozīmē, ka vecākiem ļoti jāpieslēdzas. Kā to izdarīt vecākiem, kuri nevar pieslēgties bērna mācībām pilnvērtīgi? Tiem, kuriem darbs nav no mājas datora? Nekādi. Turklāt vecāki nav mācīti pedagogi, kas prot šo procesu vadīt.