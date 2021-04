Vai nāvi var piesaukt?

Katram gribas domāt, ka viņš nomirs sirmā vecumā. Tāpēc daudzi sāk krāt naudu savām bērēm un runāt ar radiniekiem par uzkrājumiem tikai tad, kad vecums jau klāt. Citiem nāves tēma paliek tabu visu mūžu. “Diemžēl to, kad nomirsim, mēs neviens nevaram zināt. Katram dzīvē var notikt kaut kas negaidīts. Un to nevar paredzēt ne astrologs, ne zīlniece, nedz arī to var aprēķināt pēc tiem medicīniskajiem algoritmiem, kādi mums ir pieejami,” iesāk RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Artūrs Utināns.

Fakti un racionāli apsvērumi

Pandēmijas laikā šī neparedzamā aspekta loma pieaugusi. Statistika liecina, ka smagi saslimst un pēkšņi uz stacionāru tiek nogādāti arī gados jauni cilvēki. Centrālā statistikas pārvalde (CSP) šā gada 3. februārī paziņoja, ka sāk publicēt iknedēļas datus par mirušo skaitu un viņu demogrāfiskos rādītājus. Tas tika sākts tāpēc, ka līdz ar Covid-19 izplatību mirušo skaits Latvijā strauji pieaudzis. Mirušo skaits šā gada pirmajās 12 nedēļās Latvijā pieaudzis par 29,8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina CSP dati.

Tie ir fakti, un šķiet – loģiski būtu, ja katrs pieaudzis cilvēks racionāli apdomātu un izrunātu ar tuviniekiem, kas notiks ar palicēju finansiālo situāciju, ja kādam no ģimenes pelnītājiem dzīve pēkšņi aprausies, nesagaidot vecumu, saka Viktors Gustsons - apdrošināšanas sabiedrības Compensa Life filāles vadītājs Latvijā.

Tomēr, kā atzīst pētnieki, stāstot par RSU noritošā apjomīgā pētījuma “Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē” ietvaros veiktās aptaujas pirmajiem rezultātiem, aptuveni 80% aptaujāto no tiem, kam jautāja par kāda tuvinieka nāvi, nebija ģimenē racionāli izrunājušies par šo tēmu. Arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) nesen veiktā aptauja parādīja, ka tikai 9% ģimeņu jautājums par to, kā rīkoties, ja kāds no ģimenes locekļiem saslimtu vai nomirtu, ir izrunāts un par to pieņemts lēmums. Vēl 19% atzinuši, ka sarunas bijušas, bet konkrēti lēmumi nav pieņemti. “Diemžēl Latvijas ģimenēs šis sāpīgais, bet ļoti svarīgais jautājums – kas notiks, ja kāds no ģimenes nomirst, tiek apspriests nepiedodami maz,” atzīst Gustsons. Kāpēc tas ir tik grūti – sākt sarunu par to, kas notiks, kad kāds nomirs?

Būtne ar izkapti

“Jautājums par nāvi ir tik spēcīgi emocionāli uzlādēts, ka nevar to vienkāršot līdz: mēs visi baidāmies no nāves, tāpēc negribam par to runāt. Cilvēkiem ar nāves tēmu saistās dažādi mitoloģiski priekšstati – ticējumi, dažādās reliģijās paustie uzstādījumi, katram individuālās maģiskās domāšanas radītas pārliecības.

Viens no populāriem ticējumiem vēsta, ka nāvi var piesaukt. Proti, ja sāk runāt par miršanu, tad nāvi kaut kādā veidā var paātrināt.