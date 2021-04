Istaba zem lapotnes. Kā izvēlēties piemērotākās dārza mēbeles

Galds un divi krēsli – tā ir dārza klasika jeb vasaras mēbeļu iztikas minimums, kas atkarībā no pircēja vēlmēm, paradumiem un rocības var izaugt līdz lielam galdam ar četriem vai vairāk krēsliem, solam, šūpuļkrēsliem un pat dīvāniem. “Āra mēbeles parasti tiek piedāvātas komplektos, bet bieži cilvēki iegādājas arī atsevišķas mēbeles no vienas kolekcijas. Komplektā parasti ietilpst divi atpūtas krēsli un galds vai dīvāns un galds, kam papildus var iegādāties arī krēslus un citas mēbeles. Izvēloties nepilnu komplektu, jāpievērš uzmanība dizainam un krāsām – ja vēlāk gribēsiet to papildināt, jaunās mēbeles būs jāpielāgo esošajam risinājumam. Ne velti dārza mēbeļu komplekti parasti tiek piedāvāti neitrālās, dabiskās krāsās, ko var atsvaidzināt ar polsterējumu. Ja ilgstoši pavadāt laiku ārā, dīvāns vai stūra dīvāns ir lieliska izvēle, kas ļauj iekārtoties tikpat ērti kā iekštelpās. Stūra dīvāni ārtelpām pieejami arī saliekamā variantā – no diviem mazākiem dīvāniņiem, ko viegli savienot,” stāsta Ingus Laumanis.