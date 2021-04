Par aktieriem spožākas zvaigznes: auto, kas iegājuši kinovēsturē

Filmas režisors Liks Besons vienā vienīgā epizodē spēja apvienot spriedzes, komēdijas un brīvdienu kino elementus. Taču, ja nebūtu bijis neparastā, ātrā un eksotiski izveicīgā Peugeot automobiļa, filma Taksis (Taxi) diez vai būtu palikusi atmiņā kā viena no labākajām franču komēdijām un diez vai to atcerētos vēl divas desmitgades pēc tās pirmizrādes.

Viens no slavenākajiem automobiļiem kinovēsturē DeLorean DMC-12 no filmas Atpakaļ nākotnē (Back to the Future) reālajā pasaulē palika nenovērtēts. Itāliešu dizainera Džordžeto Džudžāro futūristiskais, nekrāsotais nerūsējošā tērauda veikums izskatījās kā superauto, ar kuru var pārspēt Ferrari un Lamborghini, tomēr tā dzinēja jauda bija tikai 130 zirgspēku. Tas ir ārkārtīgi pieticīgs rādītājs pat pēc 1981. gada standartiem.