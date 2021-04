Tradicionāli vērienīgākais Zemgales uzņēmēju pasākums, kas virtuālā formātā norisināsies 22.-23. aprīlī speciāli izveidotā tīklošanās platformā un tiešraidē no studijas Jelgavā, turpinās Kurzemē sākto četru reģionālo pasākumu ciklu, kas šajā pavasarī ar divu nedēļu intervālu sniedz ieskatu par Latvijas uzņēmējdarbības vidē aktuālo. Pasākuma ietvaros norisināsies virtuālā izstāde, biznesa forums, dalībnieku vebināri, kā arī profesionālo un augstāko izglītības iestāžu virtuālās atvērto durvju dienas. 23. aprīlī norisināsies biznesa forums “Zaļa pilsēta. Tehnoloģijas. Ilgtspēja”, kura norisei un pārējām festivāla aktivitātēm ikviens varēs sekot līdzi tiešraidē portālā TVNET un pasākuma platformā, reģistrējoties apmeklējumam www.uznemejudienas.lv.

Otrā sesija, partnerībā ar A/S Swedbank, tiks veltīta ilgtspējas tēmai, kurā apskatīs to, kā klimata pārmaiņas ietekmēs ikkatru uzņēmumu, un riskus, ko tās varētu nest. Diskusijas mērķis ir identificēt šos jautājumus, izprast to nozīmīgumu un ieguvumu uzņēmumam. Paneļdiskusiju moderēs Jānis Krops, Swedbank mediju attiecību vadītājs