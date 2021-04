Losandželosā tiks pasniegtas «Oskara» balvas

Ar desmit nominācijām līderos izvirzījusies Deivida Finčera filma "Menks" ("Mank"). Filmas pamatā ir detektīvfilmu žanrā pieredzējušā Finčera tēva ilgi lolots scenārijs, kas veidots no scenārista Hermana Mankeviča skata punkta (Lomā Gerijs Oldmens) laikā, kad tapusi Orsona Velsa filma "Pilsonis Keins" ("Citizen Kane" (1941)).

"Mank" FOTO: publicitātes

93. «Oskara» balvas pasniegšanas ceremonija, kurā godinās labākos 2020. gada kinodarbus, notiks 2021. gada 25. aprīlī Losandželosā.

Pretendentu vidū uz labākā režisora balvu pirmo reizi ir divas sievietes - "Nomadland" režisore Hloja Džao un filmas "Promising Young Woman" režisore Emeralda Fenela.

Uz labākā režisora "Oskaru" visā balvu vēsturē līdz šim bija pretendējušas tikai piecas sievietes.

Džao ir arī pirmā Āzijas izcelsmes režisore sieviete, kas pretendē uz godalgu šajā kategorijā.

Pārējie pretendenti uz labākā režisora "Oskaru" šogad ir Finčers par "Mank", Lī Aizaks Čuns par "Minari" un Tomass Vinterbergs par "Another Round".

Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālais Kino centrs (NKC) šai godalgai izvirzīja filmu "Dvēseļu putenis", taču diemžēl filma netika nominēta. Garajam sarakstam gan tika izvirzīts Lolitas Ritmanis sacerētais filmas skaņu celiņš.

Par uzvaru sacentīsies oriģinālmūzika no tādām kinolentēm kā režisora Spaika Lī kara drāmas "Da 5 Bloods", Finčera "Mank", režisora Lī Aizeka Čanga - "Minari", režisora Pola Grīngrasa "News of the World" un režisora Pīta Doktera - "Soul".

Uz labākās starptautiskās filmas godalgu pretendē Bosnijas-Hercegovinas filma "Quo Vadis, Aida?", Dānijas "Another Round", Honkongas "Better Days", Rumānijas "Collective" un Tunisijas filma "The Man Who Sold His Skin".

Pēc pandēmijas gada, kad vairums kinoteātru bija slēgti, pretendentiem uz labākās filmas godu nav tikpat kā nekādu kino kases ieņēmumu. Šajā "Oskaru" ceremonijā ne tik vien nebūs kases grāvēju, bet daudzas filmas uz lielajiem ekrāniem nav pat izrādītas.

Labākā filma:

"The Father" (Sony Pictures Classics)

"Judas and the Black Messiah" (Warner Bros.)

"Mank" (Netflix)

"Minari" (A24)

"Nomadland" (Searchlight Pictures)

"Promising Young Woman" (Focus Features)

"Sound of Metal" (Amazon Studios)

"The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Labākā aktrise:

Viola Deivisa (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Deja (“The United States v. Billie Holiday”)

Vanesa Kērbija (“Pieces of a Woman”)

Frānsisa Makdormanda (“Nomadland”)

Kerija Maligana (“Promising Young Woman”)

Labākais aktieris:

Rizs Ahmeds (“Sound of Metal”)

Čedviks Bousmens (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Entonijs Hopokinss (“The Father”)

Gerijs Oldmens (“Mank”)

Stīvens Juns (“Minari”)