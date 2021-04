Praktiski ekspertu padomi, kā pasargāt pusaudzi no mentālām problēmām

“Pirmkārt, ir svarīgi kopā ar pusaudzi saprast, kāda ir vēlamā uzvedība jeb kāds varētu būt mērķis. Nereti pusaudžiem jau ir laba izpratne par to, ko viņi varētu darīt, lai uzlabotu savu dzīvi. Otrkārt, svarīgi panākt ļoti skaidru vienošanos ar pusaudzi – ko, kad, cik bieži un kādā apjomā viņš paveiks. Šis punkts vecākiem var būt izaicinošs, jo svarīgi notēmēt uz tādu mērķi, kas pusaudzim ir pietiekami izaicinošs, bet ne pārāk viegls vai sarežģīts. Treškārt, lai veicinātu uzvedību, ir jābūt patīkamām sekām – no uzmundrinošiem vārdiem līdz mantiskām vērtībām. Galvenais, lai tas būtu pietiekami nozīmīgi pusaudzim. Ceturtkārt, pusaudzim ir jāsaprot, kādas būs sekas , ja viņa uzvedība neatbildīs norunai. Par mājas pienākumu nepildīšanu tā var būt kabatas naudas vai interneta piekļuves samazināšana uz laiku. Ja noruna bijusi par attīstības mērķi, piemēram, sasniegumiem sportā, tad mērķa nesasniegšana un apbalvojuma neiegūšana jau būs pietiekamas sekas. Visbeidzot, vecākiem jāspēj būt konsekventiem. Noteikumi nestrādās, ja būs izņēmumi bez nopietna iemesla,” skaidro Emīls Ūdris.

Piemēram, #Neklusē ir sociāls projekts ar mērķi mazināt mobinga līmeni Latvijā, kas piedāvā iespēju ziņot par pāridarījumu un saņemt profesionāla psihologa atbalstu. Lietotne Thrive palīdz novērst un pārvaldīt spriedzi – to var izmantot, piemēram, lai atpūstos pirms pārbaudes darba, kas izraisa lielu trauksmes sajūtu. Bet Calm Harm ir lietotne, kas palīdz jauniešiem pārvaldīt savas emocijas un mazināt vēlmi nodarīt sev paškaitējumu. Vairāk par to, kā izmantot digitālās tehnoloģijas savā labā, uzziniet https://mot.lv/motivacijas-menesis/aplikacijas-energijai/. Vienlaikus psihologs atgādina – nevajadzētu gaidīt, ka lietotnes visas grūtības atrisinās vecāku vietā, turklāt dažos gadījumos interneta lietošana ir rūpīgi jākontrolē. “Īpaša uzmanība jāpievērš jauniešiem ar impulsivitātes problēmām, kuriem ir grūtāk atteikties no spēļu spēlēšanas un sociālo tīklu lietošanas. Šādos gadījumos noteikti vajadzētu vienoties par laiku, ko jaunietis drīkst pavadīt pie datora vai telefona – tas būs efektīvāk par aizliegumu bez paskaidrojumiem. Tāpat vecākiem būtu jārūpējas par sabalansētu dienas ritmu, lai interneta lietošana neizvērstos par vienīgo brīvā laika nodarbi,” atgādina Emīls Ūdris.