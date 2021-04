Piecas dabas veltes, ar kurām celt imunitāti pavasarī

No priežu pumpuriem var pagatavot arī tēju, kas būs labs līdzeklis cīņā pret klepu un augšējo elpceļu saslimšanām, kuras var lietot arī profilaktiski. Farmaceite skaidro: lai mazinātu klepu un šķīdinātu krēpas, var lietot arī citus dabīgus ekstraktus – efejas vai ceļtekas ekstraktu. Svarīgi arī dzert daudz ūdens, lai veicinātu krēpu izvadīšanu no elpceļiem. Savukārt, ja klepu papildina citi saaukstēšanās simptomi, temperatūra – Covid-19 vīrusa saslimšanas laikā ieteicams ievērot piesardzību un palikt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu par tālāko ārstēšanu un testa veikšanu.

Šobrīd aktuāli kļuvis uz palodzēm audzēt lokus, dilles un dīgstus, kā arī mikrozaļumus. Tie ir tīkami ne vien acīm un garšas kārpiņām, bet ir arī ļoti vērtīgi organismam, jo katrs no tiem ir vitamīniem un minerālvielām bagāts. Lokos ir vielas ar pretmikrobu un antiseptisku iedarbību, tāpēc tie var palīdzēt cīņā ar saaukstēšanos. Savukārt dilles ir bagāts C vitamīna avots, kas ir antioksidants un viela, kas piedalās nozīmīgu hormonu veidošanā – bez tā nepastāvētu laimes hormoni, serotonīns, dopamīns, kā arī adrenalīns. Līdzīgi ir arī ar dīgstiem – tajos ir sevišķi daudz B grupas vitamīnu un C vitamīna, kā arī folskābes, kālija un fosfora. Tiem piemīt pretiekaisuma iedarbība, tie uzlabo nervu un gremošanas sistēmas darbību. Lēcu dīgsti satur jodu, kalciju, dzelzi, magniju, A, B grupas, PP un E vitamīnus, un šis kokteilis nodrošina pretiekaisuma un antioksidatīvas īpašības.

Ņemot vērā to, ka nepieciešams uzņemt vēl citus organismam būtiskus vitamīnus – A, C, D un B grupas vitamīnus, kā arī papildus ieteicams lietot arī cinku, selēnu un dzelzi, tāpēc farmaceite iesaka izvēlēties uztura bagātinātājus un vitamīnu kompleksus, kas pieejami kapsulu, tablešu vai šķīstošu pulveru veidā. Jāatceras arī par D vitamīnu, ko nepieciešams uzturēt optimālā līmenī visa gada garumā, jo īpaši Covid-19 vīrusa straujās izplatības laikā.

Farmaceite Zane Melberga norāda, ka visām Latvijā esošajām dabas veltēm piemīt ļoti daudz labu īpašību, vitamīnu, minerālvielu, taču jāatceras, ka ikdienā tāpat jāuzņem pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs – ar olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem un vitamīniem bagāts. Farmaceite norāda: ja veselības stāvoklis liedz uzņemt kādu no pārtikas vienībām, piemēram, neēd gaļu, zivis, papildus ieteicams uzņemt uztura bagātinātājus. "Ar tiem iespējams uzņemt visu nepieciešamo vitamīnu devu, jo, piemēram, lai uzņemtu diennaktī nepieciešamo C vitamīna devu, dienā ir jāapēd aptuveni simts gramu diļļu, kas daudziem varētu būt kā izaicinājums. Līdzīgi ir arī ar D vitamīnu – ar uzturu to iespējams uzņemt vien aptuveni 10% apmērā no dienā nepieciešamās devas, tādēļ papildus sabalansētam uzturam ieteicams lietot uztura bagātinātājus," stāsta “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga. Tajos ir koncentrētas uzturvielas (vitamīni un minerālvielas) vai citas vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijā. Atsevišķi uztura bagātinātāji piemēroti arī bērniem – tos iespējams iegādāties dažādās formās un garšās. Arī uztura bagātinātāji uz katra cilvēka organismu iedarbojas dažādi, tāpēc par to lietošanas nepieciešamību jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.