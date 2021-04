Pētnieki kora dziedāšanu saista ar paaugstinātu inficēšanās risku

Teterovskis vēlāk Re:Check rakstiski vaicāja: “Pieņemsim, ka dziedot rodas sīkākas daliņas – aerosoli, bet vai tādā gadījumā vīrusa koncentrācija tik mazās daļiņās ir pietiekama, lai inficētu?” ASV Slimību profilakses un kontroles centrs (CDC) norāda – lai gan transmisija biežāk notiek, esot ciešā kontaktā ar inficēto, ir fiksēti gadījumi, kad vīrusa transmisija notikusi arī ar aerosoliem. Inficējušies cilvēki, kas cits no cita atradušies vairāk nekā divu metru attālumā vai telpā ienākuši tikai pēc tam, kad inficētais to jau pametis. Tas notiek, piemēram, ilgstoši uzturoties slēgtās telpās ar sliktu ventilāciju, raksta CDC. Par pētījumiem, kuros apskatīti šādi gadījumi, raksta arī akadēmiskais žurnāls The British Medical Journal. Savukārt pētnieku grupa žurnālā The Lancet pauda, ka aerosoli varētu būt galvenais vīrusa izplatības ceļš. To apliecinot, piemēram, gadījumi, kad saslimuši daudzi, kas atrodas vienā telpā; vīrusa izplatīšanās starp cilvēkiem, kas nekad nenonāk ciešā kontaktā; infekcijas izplatīšanās no asimptomātiskiem cilvēkiem, kas nešķauda un neklepo; kā arī tas, ka slimība biežāk izplatās iekštelpās, nevis ārā.