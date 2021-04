Latvijas uzņēmējiem būtu vairāk jāmācās no Tesla, lai vietējie produkti iekarotu pasauli

Pirmkārt vēlos minēt vienu no, manuprāt, galvenajiem “Tesla” zīmola veiksmes iemesliem - uzņēmuma misija un produkta vērtība. Jo vairāk uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju Latvijā to ieviesīs savā ikdienā un integrēs savā uzņēmumā, jo vairāk Latvijas zīmolu sasniegs panākumus ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Pazīstamā elektromobiļu ražotāja misija ir norādīta mājas lapā un skan šādi: “Tesla misija ir paātrināt pasaules pāreju uz ilgtspējīgu enerģiju (Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy). Misija ietekmē visu uzņēmuma darbu. “Tesla” mērķis nav ražot dārgas elektroautomašīnas un pārdot tās ar lielu uzcenojumu nelielam klientu skaitam Silīcija ielejā. “Tesla” meklē veidus, kā atbalstīt un padarīt pieejamu elektroenerģijas izmantošanu visā pasaulē.