No visas apkārtējās pasaules noslēpta zemledus militārā bāze, kurā tūlītējas izšaušanas gatavībā glabājas kodolieroču palaišanas iekārtas – šāds apraksts atgādina kādu no Džeimsa Bonda filmas scenāriju un rada asociācijas ar nostāstiem par no soda izbēgušo nacistu mājvietu Antarktīdā. Taču, par spīti šim fikcionāli baismīgajam aprakstam, šāda veida bāze kļuva par realitāti Aukstā kara augstāko saspīlējumu laikā.