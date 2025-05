Bartaševičs Tiktokā, Nagle plakātos, latvieši – pagrīdē. Ko redz vēlētājs Rēzeknē

LSM uz iztaujāšanu pirms vēlēšanām bija uzaicinājis visu desmit partiju pārstāvjus, lūdzot izklāstīt prioritātes un novilkt arī sarkanās līnijas. Studijā viesos bijis uzņēmējs, jaunietis un nevalstiskā sektora pārstāvis.Vēlāk teikuši paldies, jo kļuvis skaidrāks, par ko balsot. “Cilvēki ne jau no partiju programmām iepazīstas, bet no partiju līderu tekstiem,” rezumē Lazdiņa. “Tā kā mums mediju situācija ir tāda, kāda nu ir, rēzeknietim atliek iet CVK mājas lapā un studēt programmas. Bet šaubos, ka daudzi no viņiem to darīs.”