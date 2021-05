Piedalies 4.maija Brīvības skrējienā un gājienā un parādi to visai pasaulei

Lai radītu kopā būšanas sajūtu, dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savām sajūtām bilžu VAI video formātā, tos publicējot Instagram stāstos (story). No aktīvākajiem sportistiem, kuri savos 'storijos' atzīmēs @ghettogames un #runforfun, tiks izlozēti trīs cilvēki, kuri saņems simpātiju balvas no COROS Baltic, AfterShokz un Razor. Kopējais balvu fonds no interneta veikala ELEME ir vairāk nekā 300 eiro apmērā.