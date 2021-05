Mātes vēstule savai pusaugu meitai aizkustinājusi soctīklus

1. Pēc trim gadiem es varu izdzīt tevi no mājas. Skan baisi, jā? Un tomēr. Tev tavos astoņpadsmit būs divi varianti:

2. Tu esi brīnišķīga. Tu esi skaista. Un ļoti gudra. Tu esi daudz labāka par mani. Tu esi lieliska. Es pazīstu tevi piecpadsmit gadus, un tu esi daudz labāka, nekā spēju iztēloties pat savos visdrosmīgākajos sapņos. Ja kāds to nesaprot - tā ir viņa problēma. Nu un nedaudz arī tēta, taču viņš itin veikli prot lidināt no trepēm, tādēļ es par to nesatraucos.