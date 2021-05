IKEA piedāvās nodot lietotas mēbeles, pretī saņemot talonu - daļu no preces cenas

Talona vērtība tiks izvērtēta pēc atgrieztās mēbeles nolietojuma. Lietotās mēbeles, kuras pircēji vēlēsies atgriezt veikalā, tiks atpirktas par 50 procentiem no mēbeles sākotnējās cenas, ja tā būs labā kvalitātē, taču mēbeles ar nelieliem bojājumiem tiks atpirktas par 40 procentiem no sākotnējās cenas. Mēbeles ar manāmiem bojājumiem tiks nopirktas par 30 procentiem no preces sākotnējās cenas.