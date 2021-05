Novadu, kuros nevakcinē neviens no esošajiem ģimenes ārstiem, nav daudz – trīs. Viens no tiem ir Ciblas novads, kurā pieņem divi ģimenes ārsti, bet vakcinācijas kabineta nav. Ko darīt tiem, kas grib poti? Ģimenes ārsts Roberts Vasiļjevs saka, ka gatavo sarakstu un sūta uz Ludzas medicīnas centru. Pats nepotē, jo neesot pietiekami daudz gribētāju, lai izveidotu rindu, kas neļaus devas aizlaist vējā. Ja iedzīvotāju aktivitāte augs, Vasiļjevs ir gatavs vakcinēt arī Ciblas novada Lucmuižā, kur viņš pieņem pacientus.

Visvairāk ģimenes ārstu vakcinē Kurzemē. Lielākajā daļā novadu to dara visi, turklāt nav neviena novada, kurā vakcinējošo ārstu skaits būtu zem 50%. Savukārt Vidzemē, kur vakcinācijā piedalās 88% ģimenes ārstu, viszemākais procents ir Mazsalacas novadā – viens no trim ārstiem. Re:Baltica gan noskaidroja, ka Mazsalacas slimnīcā ir vakcinācijas kabinets, kur pie potes, ja tās atvestas, tiek katrs gribētājs.

Eksperte atzīmē, ka ar problēmām tikt pie potes var sastapties arī to novadu iedzīvotāji, kuros vakcinē pat vairāki ģimenes ārsti. Proti, NVD no speciālistiem saņem datus, kuros norādīta jauda jeb cik daudz vakcīnu konkrētajā vietā ar esošajiem resursiem iespējams sapotēt. Analizējot pieteikumus manavakcina.lv, dienests secinājis, ka atsevišķās Latvijas vietās pieprasījums pēc vakcīnas ir lielāks nekā esošā jauda sapotēt. Maija sākumā šāda situācija radusies Alūksnē, Madonā, Preiļos, Siguldā un Bauskā. NVD izskatot “iespējas uzlabot vakcinācijas pieejamību, palielinot vakcinācijas veikšanas vietu skaitu.” Piemēram, uz Alūksni sūtīs izbraukuma pakalpojuma sniedzējus.

NVD gan norāda, ka par virsstundām ārsti saņem piemaksu. “Līdz ar to ģimenes ārsta prakse, kura veic vakcinēšanu ārpus prakses darba laika vai svētku dienā, saņem no NVD maksājumu 12,71 eiro apmērā (tarifs 7,70 eiro + papildu manipulācija 3,14 eiro + papildu manipulācija 1,87 eiro),” uzskaita dienesta pārstāve Evija Štālberga.

Taču tas nav beidzies cilvēkiem, kuri nevar iziet no mājas. Vakcinācijas birojs aprīļa beigās bija saņēmis 1600 pieteikumus no cilvēkiem, kam nepieciešama potēšana dzīvesvietā.

Valentīnai* no Daugavpils ir 93 gadi, kas nozīmē, ka viņu kā prioritārās grupas pārstāvi varēja vakcinēt jau februārī. Viņa ir invalīde, kas nevar iziet no mājas, savukārt ģimenes ārsts nevakcinē.

Strazda neuzskata, ka šo situāciju var uzskatīt par diskrimināciju. Lai gan tie, kas no mājas iziet nevar, pie vakcīnām tiek pāris mēnešu vēlāk nekā citi, viņi nekad neesot aizmirsti un “liela uzmanība un rūpes vienmēr bijušas”. Tāpat viņa piebilda, ka “ja skatāmies no epidemioloģiskā viedokļa, es domāju, ka, mēs šobrīd arī ļoti labi redzam, ka tie, kas ir mājās tādā tomēr salīdzinoši fiksētā vidē, tas tāpat kā pašizolācijā, tev ir daudz mazāka iespēja saslimt, nekā tad, ja tu esi tāds mobils.” Šim apgalvojumam gan nepiekrīt Valentīnas meita. Viņa dzīvo kopā ar mammu un viņu kopj, taču iet arī uz darbu, veikalu, aptieku. Sieviete baidās, ka varētu vīrusu nodot mammai.

Tā, piemēram, par kādu nelielu praksi Sējas novadā lasītājs apgalvoja, ka tur “paši nepotējoties, nepieteicās uz vakcināciju un neiesaka citiem.” Pašā praksē to nodēvēja par “muļķībām”. “Nekad mūžā neesam no vakcinācijām atrunājuši,” saka ārste Sandra Ozoliņa. Viņa pati vēl nav potējusies, bet grasās to darīt. “Tas, ka es nogaidu, nenozīmē, ka es nekad mūžā nevakcinēšos. Mani bērni, piemēram, ir vakcinējušies.”

Savukārt to, kāpēc izvēlējusies nepotēt pašas praksē, skaidro ar neatbilstošām telpām un personāla daudzumu. “Mums ir šaurs koridors, esam maza prakse. Mēs uz vietas esam divas — ārsts un ārsta palīgs. Kurš to papildu darbu darīs? Varbūt esam bailīgas, bet labāk neuzņemamies,” skaidro praksē.

Par Salacgrīvas novadā strādājošo ģimenes ārsti Anitu Līdumu kāds pacients stāstīja, ka daktere jau no paša sākuma neesot ticējusi Covid-19. Tas esot novedis pie tā, ka kāds no viņas pacientiem miris no Covid-19, jo laikus nesaņēma palīdzību. Kad Re:Baltica ārstei par to jautāja, mediķe izvairījās atbildēt un sacīja, ka telefoniski neko nestāstīs.