"Eirobarometrs": Politiskajām partijām uzticas vien 7% Latvijas pilsoņu

Kopš 2020.gada rudens ir būtiski mainījusies Latvijas pilsoņu apmierinātība ar to, kā Latvijā darbojas demokrātija. 2021.gada sākumā ar to, kā demokrātija darbojas Latvijā, bija apmierināti 45% Latvijas pilsoņu, bet ar to, kā demokrātija darbojas ES, bija apmierināti 62% Latvijas pilsoņu.