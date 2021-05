Topošā Jēkabpils novada pašvaldību vadītāji vēlēšanās startē dažādos sarakstos

Šogad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novada domē jāievēl 19 deputāti. Vēlēšanām iesniegti 12 saraksti, kas kopumā piedāvā 227 kandidātus, līdz ar to konkurss uz vienu mandātu ir aptuveni 12 cilvēki uz vienu vietu.

No novadā apvienojamo sešu pašvaldību vadītājiem gaidāmajās vēlēšanās nestartēs tikai Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, kura šajā domes sasaukumā ievēlēta no apvienības "Vienotam novadam". Pārējie mēri izlēmuši startēt no dažādiem sarakstiem.