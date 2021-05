Tikai 3% no pasaulē esošā ūdens ir saldūdens. Un 8% no saldūdens tiek patērēts mājsaimniecībās, tāpēc ir tikai loģiski rīkoties ar to pārdomāti – tas atmaksājas gan no finansiālā, gan vides viedokļa. Mūsdienās ir pieejami dažādi izgudrojumi, kas var mums palīdzēt. Piemēram, visi IKEA jaucējkrāni ir aprīkoti ar aeratoriem, kas samazina ūdens patēriņu, taču ne spiedienu.