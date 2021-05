Brīvdienu ceļvedis: kur palikt Latgalē

“Uz salas” ir labiekārtota glempinga jeb glamūrā kempinga vieta uz salas Dagdas ezerā, Latgalē. No kempinga idejas glempings pārņēmis iespēju būt tuvāk dabai, papildinot to ar komfortu, kādu sniedz viesnīcas istabiņas ērtās gultas, siltās segas un karstās dušas. Paliekot kādā no sešām ar ērtībām aprīkotajām teltīm, salas viesi var brīvi baudīt dabas tuvuma sniegtās neierobežotās iespējas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Katra no teltīm lepojas ar nelielu laipiņu, no kuras ērti iemērkt ūdenī makšķeri vai basās kājas.