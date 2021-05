Kā savam vīrietim pateikt, ka viņam ir jātop labākam gultā?

Tādas sarunas reizēm nav vieglas, bet ir nepieciešamas, lai Jūs spētu būt patiesi tuvi seksā. Vīrieša uzdevums nav uzminēt, kā Tev sniegt baudu. Lai arī mēs kopumā varam zināt no iepriekšējas attiecību pieredzes un pieejamās informācijas plūsmas, kur atrodas sievietes klitors un kā to stimulēt, lai sieviete sasniegtu klitorālo, vaginālo vai G-zonas orgasmu, taču katrs organisms tomēr reaģē uz stimulāciju atšķirīgi, un šo atšķirīgo ir vērts noskaidrot. Mēģinot uzminēt, mēs varam traumēt viens otru gan emocionāli, gan fiziski.

Šie ir tikai daži no būtiskiem jautājumiem, uz ko atbildēt.

Lielākā kļūda ir tā, ka cilvēki, it īpaši sievietes, gaida no partnera orgasmu un apmierinājumu, taču pašas nepazīst savu ķermeni un nezina, ko gaidīt no partnera. Kā sagādāt sev patīkamas sajūtas.