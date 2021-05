Aptauja: Desmitās daļas vēlētāju dalību pašvaldību vēlēšanās varētu ietekmēt Covid-19

Pētījumā vēlētājiem tika vaicāts viedoklis par to, cik lielā mērā ar Covid-19 saistītie apstākļi, piemēram, vīrusa izplatība, vakcinēto cilvēku īpatsvars, epidemioloģiskās piesardzības pasākumi, kas jāievēro, varētu kavēt viņus piedalīties pašvaldību vēlēšanās.

Pētījumā tika skaidroti iemesli, kas mudina vai kavē vēlētājus piedalīties gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Visbiežāk minētie iemesli dalībai vēlēšanās bija pilsoņa pienākums - to minēja 39% iedzīvotāju. Tai sekoja vēlme atbalstīt noteiktu partiju vai kandidātu - 17%, kamēr 11% aptaujāto atzina, ka vienmēr piedalās vēlēšanās.

Tikmēr savu lēmumu nepiedalīties pašvaldību vēlēšanās aptaujātie visbiežāk skaidroja ar to, ka neredz tam jēgu. Tā uzskatīja 37% aptaujāto. 14% respondentu atbildēja, ka viņiem vairs nav ticības un viņi neuzticas nekam, 11% aptaujāto atzina, ka viņus vispār neinteresē politika un ir vienaldzīgi šie jautājumi. Uzskatu, ka viņu balss neko neietekmēs, pauda 5% vēlētāju. Tāpat 5% atbildēja, ka nekad nepiedalās vēlēšanās, bet 4% norādīja, ka neies uz vēlēšanām Covid-19 pandēmijas dēļ.

Atbilstoši aptaujas datiem gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās plāno piedalīties 60% vēlētāju, kuri nedzīvo Rīgā. No tiem 25,1% ir pārliecināti par piedalīšanos vēlēšanās, bet 34,6% atzina, ka vairāk ticams, ka vēlēšanās piedalīsies.

Savukārt pārliecināti par to, ka vēlēšanās nepiedalīsies, bija 13,7% respondentu, tikmēr 12,8% atzīmēja, ka vairāk ticams, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Vienlaikus 13,9% iedzīvotāju vēl nav izlēmuši, vai vēlēšanās piedalīsies.

Aptaujā tika vaicāts arī par to, kad aptaujātie parasti pieņem lēmumu, ka piedalīsies vēlēšanās. Vēlēšanu dienā savu izvēli izdara 8,1% aptaujāto. Tāpat 8,1% šo lēmumu pieņem divas līdz trīs dienas pirms vēlēšanām, bet 9,1% - pēdējās nedēļas laikā, 7,7% - divas līdz trīs nedēļas pirms vēlēšanām. Savukārt 15,8% - pēdējā mēneša laikā, bet 35,5% to izdara agrāk nekā mēnesi pirms vēlēšanām.

Aptauja tika veikta no 2021.gada 19.marta līdz 31.martam visā Latvijā, un tajā piedalījās 884 Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 75 gadiem, no tiem 593, kuri nedzīvo Rīgā. Pētījumā aplūkotas atbildes, ko sniedza vēlētāji, kuri nedzīvo Rīgā.