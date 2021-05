Biedrība "9.maijs.lv" aicina nolikt ziedus arī Rīgas apkārtnes Brāļu kapos

Ja sestdien pie pieminekļa varēja piekļūt arī no parka puses, jo starp barjerām pie slēpju nomas mājas atstāta neliela sprauga, svētdien pie tā būs iespējams doties tikai no Bāriņa ielas un Uzvaras bulvāra stūra. Pēc ziedu nolikšanas cilvēki prom no pieminekļa tiks virzīti pa koridoriem pa labi un kreisi Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra virzienā.

Rīgā, Pārdaugavā, no sestdienas plkst.8 līdz svētdienas plkst.24 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, trīs Uzvaras parka apkārtnes posmos. Ierobežojumi būs spēkā Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz E.Smiļģa ielai, Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, kā arī Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.