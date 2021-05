Policija liedz tiešu piekļuvi piemineklim Uzvaras parkā; iedzīvotāju plūsma mazinājusies

Tāpat Daugavpilī tika konstatēta kāda automašīna, kas pārvietojās ar izkārtu karogu, tādējādi aizklājot valsts reģistrācijas numurzīmi, kā arī pēcāk bēga no policijas. Saistībā ar šo gadījumu uzsākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi.

Sanākušie pauž neapmierinātību par to, ka paši nevar aiznest ziedus līdz piemineklim, taču nekādi konflikti ar policiju pagaidām neveidojas.

Savukārt Saeimas deputātes Regīnas Ločmeles (S) meita pie pieminekļa spēlēja ģitāru un dziedāja, taču policija lūdza to pārtraukt, jo sākās cilvēku pulcēšanās.

Piemineklis ir iežogots ar dzeltenajām policijas barjerām, kas izvietotas gar Bāriņu ielu un Uzvaras bulvāri, kā arī virzienā no slēpju nomas mājas pāri parkam līdz Bāriņu ielai.

Piemineklim iespējams tuvoties tikai no Bāriņa ielas un Uzvaras bulvāra stūra. Sanākušie cilvēki rindā gaida savu kārtu, lai noliktu ziedus uz galdiem. Pēc ziedu nolikšanas prom no pieminekļa var doties pa koridoriem pa labi un kreisi no pieminekļa Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra virzienā.