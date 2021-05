Šaubīga arodbiedrība centusies no atlaišanas pasargāt Aleksejenko un Zēģeli

Šī gada sākumā priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis Aļeksejenko atstādināja, jo saredzēja interešu konfliktu un iespējamu fiktīvu nodarbinātību. Aleksejenko departamentā algoja savu bijušo un arī esošo sievu. Pirms gada izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere no amata atstādināja Ēriku Zēģeli. Tika atklāti pārkāpumi iepirkumos.

Aļeksejenko domei uzrādīja pārskaitījumu izdrukas, kas apliecina biedru naudas maksāšanu arodbiedrībai vairāku gadu garumā. Vai tiešām viņš bijis biedrs ilglaicīgi vai iestājies tikai nesen - no komentāriem Nekā Personīga atlaistais departamenta direktors izvairījās.

Informācijas tehnoloģiju centra atstādinātais vadītājs un arodbiedrība šī ziņas domei neesot atklājis. Turklāt pastāvošā kārtība kā arodbiedrības veic biedru naudu uzskaiti un iekasēšanu ir bez īpašas uzraudzības. To var maksāt gan ar banku pārskaitījumiem, gan skaidrā. Ja arodbiedrība un atlaižamais darbinieks par to slēpti vienojas - arī iestāšanās iesniegumu var noformēt ar atpakaļejošu datumu. Un arī to pārbaudīt ir sarežģīti vai pat neiespējami. Domes vadība uzskata, ka Zēģeļa gadījumā iespējams izmantotas tieši šādas metodes, tāpēc plānots vērsties policijā ar aizdomām par dokumentu viltošanu.