Maija sākumā Kembridžas hercogiene piedalījās savas pirmās foto grāmatas "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" atvēršanas svētkos. Šim svinīgajam gadījumam par godu prinča Viljama sieva bija tērpusies sarkanā, īpaši pasūtītā mēteļa kleitā no modes nama "Eponine London".