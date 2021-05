"Pieci.lv": Grupas “Singapūras satīns” dziesmas spēlēsim arī turpmāk

Atgādinām, ka 10. maijā improvizācijas teātra “Tea Tree” dibinātāja un vadītāja Mairita Rosicka, kurai ir divi bērni no grupas "Singapūras satīns" mūziķa Kristapa Strūberga, vietnē "Twitter" paziņoja, ka aiziet no vardarbīgām attiecībām , un lūdza sabiedrības finansiālu atbalstu.

"Draugi mīļie. Liela daļa ir riktīgi pārpratusi to, ko mēs ar šīm ziņām vēlējāmies pateikt un ar šo mazo pauzi vēlējāmies jums nodot. (..) Šis ziņojums, kuru mēs nodevām jums un visai sabiedrībai, bija nevis vēršanās pret kādu cilvēku personīgi, bet gan reakcija uz grupas atbildi pēc tam, kad bija publicēta ziņa no kāda grupas dalībnieka bijušās sievas. Pēc visa tā, ko mēs runājām un kam izgājām cauri labdarības maratonā "Dod pieci!" ,

It īpaši tāpēc, ka ļoti daudzi no jums izteica svarīgu jautājumu - kas ir tas, ko jūs [Pieci.lv] šajā gadījumā darīsiet? (..) Loģiski, šāds lēmums nebija vienkāršs. Mums ir un būs svarīgas problēmas, kuras mēs esam aktualizējuši labdarības maratonā "Dod pieci!". Un vakar mēs esam sagaidījuši arī normālu skaidrojumu no grupas dalībnieka SU$HI TAKEØUT [Kristaps Strūbergs], un es domāju, ka man ir visas tiesības, redzot to, kas notiek, paziņot, ka šī "pauze", šī "mazā atpūta", par kuru mēs teicām 10. maija vakarā, var noslēgties," raidījumā sacīja viņš.