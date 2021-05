Kāpēc viņa nevelk kleitu? Kādas ir dzimuma disforijas pazīmes?

Bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs uzskata, ka sabiedrībā ir izveidojušies virkne dzimtes stereotipi par to, ka puiši nedrīkst vilkt kleitas, viņiem jāvalkā zils apģērbs un jāspēlējas ar mašīnām, nevis lellēm. Stereotipi nosaka arī to, ar kāda dzimuma pārstāvjiem jādraudzējas, jo pirmspubertātes vecumā bērni draugus biežāk izvēlas starp sava dzimuma pārstāvjiem. “Tomēr vienam no desmit puišiem un aptuveni vienai no piecām meitenēm uzvedība neatbilst šiem pieņēmumiem,” norāda ārsts.