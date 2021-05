Šo notikumu ietvaros ir notikušas vairākas palestīniešus sadursmes ar Izraēlas drošības iestādēm. Katrai no pusēm ir sava versija par sadursmju vaininieku un noteikt patiesību ir ārkārtīgi grūti. Taču ir skaidrs, ka nedz Izraēlas, nedz Palestīnas puse pagaidām nevēlas atkāpties no savām pozīcijām un riskēt ar «sejas» zaudēšanu. Tas īpaši svarīgi varētu būt pašreizējam Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu, kuram pēc nesen notikušajām vēlēšanām ir vitāli nepieciešams saglabāt savu amatu. Pretējā gadījumā viņš, visticamāk, ka nonāks aiz restēm korupcijas skandālu dēļ. Šajā kontekstā pastāv viedoklis, ka Netanjahu ir pagaidām ieinteresēts «pievērt acis» uz ebreju kolonistu provokācijām un mēģinājumiem pārņemt palestīniešu zemes. Galu galā – viņa galvenie sabiedrotie Knesetā ir tieši labējās ebreju partijas.

Kā jau domājams, pretējs viedoklis ir Palestīnas misijas vadītājam Somijā un Baltijas valstīs – vēstniekam Taisīram Al Adžūri. Viņš aicina paskatīties uz situāciju plašāk un norāda, ka Izraēla jau kopš 1948. gada īsteno pret palestīniešiem sistēmātisku okupācijas politiku un arī šis gadījums nav izņēmums. Vēstnieks norāda, ka palestīnieši ir noguruši no Izraēlas kolonistu mēģinājumiem ievākties to teritorijās. Šeih Džerā apkaimē Jeruzalemē ilgstoši ir dzīvojušas vairākas palestīniešu ģimenes, kuras ir bijušas spiestas bēgt no izraēļu okupācijas pēc 1948. gada kara. Palestīnieši vēlas aizsargāt savas zemes un nepieļaut ebreju kolonistu ierašanos.

FOTO: Mission of Palestine in Finland

Palestīnas vēstnieks Somijā un Baltijas valstīs Taisīrs Al Adžūri FOTO: Mission of Palestine in Finland

Izraēlas vēstniecei tika uzdots jautājums par Izraēlas valdības (īpaši esošā premjerministra Benjamina Netanjahu un viņa vadītās partijas «Likud») atbalstu ebreju kolonistu vēlmēm pārvākties uz dzīvi palestīniešu zemēs un šī fakta sasaisti ar konflikta eskalāciju. Gilas kundze gan centās no šī jautājuma izvairīties, sakot, ka valdība ir daļa no Izraēlas politiskās sistēmas, kura pēc savas uzbūves ir taisnīga. Viņasprāt, Izraēlas neatkarīgā tiesa ir vairākas reizes pierādījusi, ka ebreju valsts nav bijusi pret palestīniešiem netaisnīga. Piemēram, tā ir arī lēmusi par nepieciešamību Izraēlas kolonistiem izvākties no vairākām to pārņemtajām zemēm.