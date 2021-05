Izraēla noliedz sauszemes spēku ieiešanu Gazas joslā

Laikraksts "The Times of Israel" ziņoja, ka Izraēlas gaisa spēki kopā ar sauszemes spēkiem piektdienas rītā veic masīvu Gazas joslas apšaudi, bet to vēl nevar uzskatīt par sauszemes operācijas sākumu Gazas joslā. Militārajā operācijā piedalās kara lidmašīnas un helikopteri, kā arī tanki un artilērija.