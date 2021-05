Kāpēc mums paliek slikta dūša? Kas to izraisa un kā to novērst?

Ja nelabuma cēlonis ir skaidrs un nepatīkamās sajūtas ir īslaicīgas, tās iespējams mazināt, uzturoties svaigā gaisā. Tāpat ieteicams izvairīties no gāzētiem dzērieniem, to vietā izvēloties negāzētu ūdeni, kas jādzer lēnām un nelielām porcijām. Kamēr nelabums nav pārgājis, vajadzētu atturēties no jebkāda veida fiziskām aktivitātēm un grūti pārstrādājamiem ēdieniem, kā arī jāatvēl pienācīgs laiks atpūtai.