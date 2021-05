Sasirgušais 12.,13.,14., un 17.maijā plkst.7.50 braucis AS "Talsu autotransports" autobusā Talsi-Roja-Dubulti-Rīga ar reisa numuru 7947 no Talsiem līdz Rojai. Tāpat Covid-19 inficētais 12. un 13.maijā plkst.18.20 braucis AS "Talsu autotransports" autobusā Roja-Talsi ar reisa numuru 6413 no Rojas līdz Talsiem.