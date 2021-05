Feldmans: Saeimai dažkārt jānorāda Ministru kabinetam virziens

Viņaprāt, Saeimai ir iespēja spert simbolisku soli, kas ļautu radīt "pareizus" signālus sabiedrībai par to, ka lēmējvara strādā, demokrātiskie procesi Latvijā darbojas un Saeimas deputāti aktīvi seko līdzi notikumiem un sabiedrības aktualitātēm, spējot pieņemt informētus lēmumus arī smagās un neviennozīmīgās situācijās.

Deputāts norādīja, ka Saeimā bijusi dažāda pieredze, reaģējot uz Ministru kabineta lēmumiem saistībā ar dažādiem infekciju ierobežojošiem noteikumiem. "Ir bijuši parlamenta lēmumi, kurus valdība varbūt ir kavējusies izpildīt. Ceru, ka šis nebūs viens no tiem, ja šodien lemsim pozitīvi," pauda parlamentārietis.

Viņaprāt, šī deputātu uzstājība, aicinot lemt par atļaušanu apmeklētājiem klātienē piedalīties hokeja čempionātā, pierāda, ka lēmējvara strādā kā viens no Satversmē definētajiem varas atzariem. "Un lēmējvara, tādā veidā var parādīt virzienu izpildvarai, kādā būtu nepieciešams šobrīd doties," uzskata deputāts.

Deputāte Jūlija Stepaņenko (LK) pauda, ka šodienas diskusijas atgādina pavasara mežu, kur cīnās rubeņi. Tas saistīts ar jūnija pirmajā sestdienā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām, tāpēc arī pašlaik varam dzirdēt ļoti daudz skaļu frāžu un vērot ļoti lielu aktivitāti no politiķiem, uzsvēra politiķe.

Viņa norādīja, ka līdz vēlēšanām ir atlikušas vēl divas interesantas ceturtdienas un pēc tam vairs nebūs frāžu par Saeimu kā augstāko lēmējvaru un par to, ka valdība velk kājas vai sēž uz rokām. Stepaņenko akcentēja, ka joprojām ir pseidoārkārtas situācija, taču Feldmans iepriekš esot balsojis pret deputātes ar kolēģiem virzīto rosinājumu atņemt valdībai tiesības noteikt ierobežojumus un aizliegumus. Tad pretī bija kluss un kautrīgs balsojums "nē", līdz ar to pašlaik paustais pirms vēlēšanām vērtējams kā liekulība, izrietēja no politiķes teiktā.