Nelaimīgā laulība un dēkas: princeses Diānas skandalozā intervija tika sarunāta ar neētiskiem paņēmieniem

Princis Harijs arī piektdien klajā nākušā dokumentālu pārraižu ciklā "The Me You Can't See" ("Tas es, kuru jūs nevarat redzēt") atkal kritizējis savu ģimeni, pārmetot, ka ģimene ignorējusi smago garīgo situāciju, kādā nonācis viņš un dzīvesbiedre Megana Mārkla. "Es domāju, ka mana ģimene palīdzēs, bet katrs vaicājums, lūgums, brīdinājums sastapa pilnīgu klusumu, pilnīgu noraidījumu," apgalvo Harijs, izsakoties par sievas depresiju pēc dēla Ārčija nākšanas pasaulē.