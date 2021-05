Brīvdienu ceļvedis: kur palikt Vidzemē

“Senču sils” atrodas gleznainajā Baltezera krastā, kuru ieskauj priežu meži. Plašajā un labiekārtotajā teritorijā, var baudīt ne tikai ģimenes klātbūtni, bet arī svaigu gaisu, krāšņus apstādījumus, agri no rīta vērot saullēktu, meža dzīvniekus krustojam teritoriju, saulrietā kopā ar bērniem ķert zivis, baudīt saules pieskārienus pludmalē vai rudenī lasīt krāsainās lapas un kastaņus. Teritorijā atrodas deviņas mājas , kuras iespējams izīrēt kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Mājas ir pielāgotas drošai un ērtai ģimenes dzīvei. Teritorijā ir pieejamas arī papildus izklaides un atpūtas iespējas - āra tenisa korti, bērnu laukumiņš, pludmale, baseins un SPA zona ar turku un krievu pirtīm, solārijs, džakuzi, biljarda zāle, āra kamīns un atpūtas zona.

Two Black Cabins

"Two Black Cabins" atrodas desmit minūšu brauciena attālumā no jūras un desmit minūšu gājiena atālumā no Pabažu ezera. Uz terases var baudīt putnu dziesmas un burīgu skatu uz mežu. Blakus mājiņai tek arī neliela upīte. Vienā mājā var izmitināt līdz trīs viesiem, turklāt atpūtas vieta ir draudzīga arī četrkājainajiem draugiem.