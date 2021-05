KNAB izmeklētāja: būvnieku karteļa lietā process sākts novēloti

Uz neoficiālajām sanāksmēm Jūrmalā sanāk būvniecības smagsvari, kuri tajā brīdī vai nu ir kompānijas valdē, vai īpašniekos, vai kuram ir ietekme pār uzņēmumu. Karteļa sarunās piedalās Guntis Rāvis un Ivars Millers no “Skonto būves”, Māris Martinsons, kas pārstāv “Velvi”, Armands Garkāns no “Binders” un “Arčers” , Artjoms Milovs no “ LNK Industries” , Ainārs Pauniņš un Didzis Putniņš no Re&RE , kompāniju “Merks” pārstāv Oskars Ozoliņš, uz sarunām nāk arī Juris Kravalis no “Abora” , Māris Saukāns no “RBSSKALS” un Valdis Koks no “Re&Re Būves”.