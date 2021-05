Pabriks pieļauj, ka Baltkrievija lidmašīnas sagrābšanu saskaņoja ar "lielo kaimiņu"

Pabriks akcentēja, ka pēc Baltkrievijas īstenotās "Ryanair" lidmašīnas sagrābšanas Latvijas apdraudējuma līmenis nav mainījies. Ministra ieskatā Baltkrievijas valdības solis bija adresēts tās valsts opozīcijai, lai cīnītos ar to.

Kā ziņots, valdība otrdienas vakarā noteica ierobežojumus Baltkrievijā reģistrētiem aviopārvadātājiem izsniegt lidojumu atļaujas un līdz ar to ielidot Latvijas gaisa telpā un izmantot Latvijas lidostas, aģentūrai LETA pavēstīja Satiksmes ministrijā (SM).

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) ir veikusi Baltkrievijas gaisa telpas risku novērtējumu un atzinusi to par nedrošu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.