Zaudējumi aviosatiksmes apturēšanas dēļ starp Latviju un Baltkrieviju būs mērāmi tūkstošos, nevis miljonos eiro

Vienlaikus Linkaits atzīmēja - pastāv iespēja, ka no Eiropas Savienības puses būs pieejami kādi kompensējošie mehānismi.

Viņš arī norādīja, ka pagaidām ir grūti pateikt, cik ilgi attiecīgie ierobežojumi būs spēkā. "To pagaidām ir grūti pateikt. Civilās aviācijas aģentūra (CAA) vērtēs notikumu attīstību un lidojumu drošumu," teica Linkaits.

Tāpat ministrs piebilda, ka līdz Covid-19 pandēmijai lidojumi starp Rīgu un Minsku bija viens no iecienītākajiem maršrutiem, taču pandēmijas laikā reisu šajā maršrutā nebija daudz. Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šajā sezonā plānoja attiecīgajā maršrutā nodrošināt līdz trim reisiem nedēļā, kā arī Baltkrievijas aviokompānija "Belavia" bija plānojusi veikt līdz trim reisiem nedēļā.

Jau vēstīts, ka valdība otrdienas, 25.maija, vakarā noteica ierobežojumus izsniegt lidojumu atļaujas un līdz ar to ielidot Latvijas gaisa telpā un izmantot Latvijas lidostas Baltkrievijā reģistrētiem aviopārvadātājiem, kā arī Latvijas gaisa kuģiem ierobežoja tiesības izmantot Baltkrievijas gaisa telpu un lidostas.

Tāpat ziņots, ka svētdien, 23.maijā, "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kura arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.