Par iespējām skatīties hokeju klātienē Saeimas komisija runās ceturtdien

Reizē komisija šodien atsevišķi izdalīja un nolēma rosināt noteikt steidzamību citiem grozījumiem tajā pašā likumā, kas paredz piešķirt Ministru kabinetam deleģējumu par vakcinācijas pret Covid-19 fakta pieprasīšanas, izsniegšanas un pārbaudes kārtību. Nav vēl zināms, vai šis regulējums varētu tikt izmantots un vai ar to būtu pietiekami, lai to varētu attiecināt vismaz uz pēdējām pasaules hokeja čempionāta spēlēm, ja par to tiktu panākta politiska vienošanās.