Domes opozīcija asi kritizē Staķi par Baltkrievijas karoga nomaiņu

Jau ziņots, ka svētdien aviokompānijas "Ryanair" lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, tika likts mainīt kursu un doties uz Minsku, kur tika aizturēts viens no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs Romāns Protasevičs, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.