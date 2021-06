"Runājot par šo tēmu, es apzināti izvairos nodalīt dzimumus, jo tas, ka no vardarbības ģimenē cieš tikai sievietes, ir viens no mītiem,” sociālās kampaņas "Pamani vardarbību" ietvaros portālam TVNET skaidro psiholoģijas un KBT centra "​Intellego" kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Karīna Strode.

Viņa norāda, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēks apzinātos, ka tas, kas ar viņu notiek, ir vardarbība, un spētu to atpazīt. "Ja par fizisku pāridarījumu ir maz šaubu – parasti gan upuris, gan varmāka apzinās, ka tā ir vardarbība, kaut gan arī šajos gadījumos tāpat darbojas noliegšana un minimizēšana, – tad ar pārējiem vardarbības veidiem ir tā, ka ļoti bieži ne upuris, ne varmāka to neuzskata par vardarbību, jo tur nav klāt šī fiziskā pāridarījuma akta."

“Ar pazīmēm ir tiešām sarežģīti, jo, ja fiziskās vardarbības pazīmes ir relatīvi vienkāršāk pamanāmas, tad pārējās nereti nav tik vienkārši ieraudzīt. Mēs varam skatīties, cilvēkam ir kaut kāds izmainīts, negatīvs fons – viņš ir trauksmains, bailīgs, čīkstulīgs, nepārliecināts, par daudz atvainojas, pārāk jūtīgi uztver kritiku,” norāda psiholoģe, piebilstot, ka no otras puses tās ir pārāk nespecifiskas pazīmes, “mēs nevaram droši zināt, ka tas ir tiešām ir saistīts ar vardarbību ģimenē, varbūt tāds šis cilvēks ir jau no bērnības vai arī to ir ietekmējuši kādi pilnīgi citi apstākļi.”